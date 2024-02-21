Три банка предупредили россиян о проблемах с оплатами в приложении

Отзыв лицензии у «Киви Банка» затронул Райффайзенбанк и Металлинвестбанк

Райффайзенбанк, банк «Точка» и Металлинвестбанк предупредили россиян о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложениях банков. Об этом со ссылкой на пресс-службы компании пишет ТАСС.

«У нас сбой, оплата мобильной связи и услуг не работает. Простите за неполадки. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее», — такое сообщение появилось у клиентов Райффайзенбанка в официальном приложении кредитной организации. По словам представителей банка, трудности с оплатами услуг связи и некоторых провайдеров других сервисов через приложение связаны с отзывом лицензии у «Киви Банка», так как через его сервисы проводились платежи за услуги ряда компаний. «Мы работаем над решением и сообщим вам, как только оплата будет доступна», — заявили в Райффайзенбанке.

С аналогичными проблемами столкнулись клиенты Металлинвестбанка, оплата некоторых услуг для них через приложение и банкоматы стала недоступна, говорится в сообщении кредитной организации. Отзыв лицензии у «Киви Банка» затронул и часть клиентов банка «Точка», которые обслуживались на филиале в «Киви Банке». Для них кредитная организация пообещала в ближайшее время запустить новые опции и приложения.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у «Киви Банка». Причиной для такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе речь шла о переводе средств в пользу криптообменников и поддержке нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

После этого прекратили работу платежные терминалы компании, также остановлена была и работа QIWI-кошельков. С них невозможно вывести или снять средства. При этом в ЦБ указали, что на зависшие там средства не распространяется система по страхованию вкладов.

