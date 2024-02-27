Центробанк заявил о сохранении ограничений на снятие валюты

Центробанк: ограничения на снятие наличной валюты целесообразно сохранить

Текущие ограничения на снятие наличной валюты в России стоит сохранить. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Полякова, ее слова приводит «Интерфакс».

Она напомнила, что главной причиной для введения этих ограничений стали санкции, которые запретили ввоз валюты недружественных стран российскими банками. «И пока этот запрет действует, мы не видим целесообразности отмены и нашего ограничения», — сказала Полякова.

По ее словам, Центробанк сейчас не отмечает значительного запроса на отмену таких мер ни со стороны клиентов, ни со стороны банков. «Мы видим серьезную тенденцию к девалютизации, наблюдается существенное снижение объема валютных вкладов», — подчеркнула зампред Центробанка.

Банк России продлил существующие ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода в сентябре 2023 года, они будут действовать до 9 марта. Для россиян, валютный счет или вклад которых был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие ограничивается не более чем 10 тысячами долларов или эквивалентной суммой в евро.