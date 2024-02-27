В России ответили на угрозы посла Литвы нейтрализовать Калининград

Сенатор Шендерюк-Жидков назвал угрозы Литвы нейтрализовать Калининград фикцией

Заявления прибалтов о нейтрализации Калининграда являются фикцией и уже давно не воспринимаются Россией всерьез, заявил сенатор Совфеда от региона Александр Шендерюк-Жидков. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на соответствующие угрозы литовского посла.

Ранее экс-министр иностранных дел Литвы, действующий посол страны в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России. «После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым», — написал он в социальной сети X.

В последнее время России почему-то угрожают именно прибалты, при чем пытаются это делать в том числе и за счет других стран, отметил сенатор.

Сейчас, на фоне вступления Швеции в альянс, прибалты уже хотят управлять шведским войском для некой виртуальной блокировки Калининграда Александр Шендерюк-Жидков сенатор Совфеда

«Обращу ваше внимание, что эти угрозы являются фикцией и, как мне кажется, какой-то политической борьбой в рамках большого электорального цикла, который будет происходить в Литве в ближайшее время. К сожалению, у Литвы, видно, не осталось собственных побед на внутренних фронтах, экономика падает, в целом социальное положение не самое лучшее, поэтому единственный способ поднять себе какой-то рейтинг — это агрессивные заявления в отношении Калининграда. Мы уже давным-давно воспринимаем это не всерьез, и жалеем, что теперь и Швеция втягивается прибалтийскими соседями в виртуальную войну против своей воли», — поделился Шендерюк-Жидков.

Ранее стало известно, что парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. Уточнялось, что Венгрия устранила препятствия для одобрения членства Швеции со стороны правящей партии «Фидес» и стала последней страной-членом альянса, ратифицировавшей вступление.

До этого бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО ликвидирует регион.