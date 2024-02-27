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13:07, 27 февраля 2024Силовые структуры

Ушедшего из дома с отцовским ружьем россиянина нашли без признаков жизни

Под Новгородом сбежавшего с отцовским ружьем юношу нашли мертвым
Начало событий в новости В российском городе перекрыли дороги из-за 18-летнего юноши с ружьем

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Юношу, который накануне ушел из дома в Нижегородской области с ружьем отца, нашли без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, рядом с телом 18-летнего россиянина лежало оружие и гитара. Проводится проверка.

О пропаже юноши стало известно в понедельник, 26 февраля. По словам отца, его сын ушел вечером из дома и забрал ружье Simson, которое хранилось в сейфе. В местах возможного появления молодого человека были выставлены наряды полицейских и росгвардейцев.

Известно, что юноша учился в Москве, но в последнее время находился дома у родителей в Нижегородской области.

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      Олеся Мицкевич
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