В российском городе перекрыли дороги из-за 18-летнего юноши с ружьем

В Городце перекрыли дороги из-за 18-летнего юноши, сбежавшего с ружьем отца

В Городце Нижегородской области перекрыли дороги из-за 18-летнего юноши, сбежавшего с ружьем отца. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям источника, житель российского города выкрал оружие, когда родителей не было дома — те уехали провожать дочь, которая приезжала в гости.

Вернувшись, взрослые не смогли попасть в квартиру, телефон сына не отвечал. Они проверили сейф, ружья внутри не оказалось.

В настоящее время на въезде и выезде из города полицейские начали проверять машины. Неравнодушных людей попросили звонить по номеру 112 в случае, если они увидят юношу, и ни в коем случае с ним не разговаривать.

Ранее сообщалось, что в городе Березовском в Свердловской области 12-летнего пропавшего школьника нашли живым под кроватью у родственников. Спасенный мальчик рассказал, что не хотел возвращаться в социальное учреждение, где находился в последнее время, поэтому и сбежал.