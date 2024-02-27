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14:12, 27 февраля 2024Россия

Российский экс-депутат объяснил свой дебош в самолете смертельной болезнью

Алтайский экс-депутат Махсудян объяснил дебош в самолете нервами из-за онкологии

Фото: Ahmed Syed / Unsplash

Экс-депутат законодательного собрания Алтайского края Артак Махсудян объяснил дебош на борту рейса Барнаул — Москва тем, что перенервничал из-за смертельной болезни. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в отделении полиции Махсудян заявил, что сорвался на стюардесс в самолете из-за переживаний на фоне онкологии. В результате на политика составили протокол по административной статье о хулиганстве, после чего он некоторое время провел в кафе аэропорта Барнаула и направился в местную больницу.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса из Барнаула в Москву занял место возле аварийного выхода, но не смог пристегнуться из-за полного телосложения. Члены экипажа предложили ему пересесть на другое место, где можно использовать удлинитель для ремня безопасности, однако мужчина отказался и начал оскорблять бортпроводников.

Позже выяснилось, что дебоширом оказался Махсудян, который с 2011 по 2016 год являлся депутатом заксобрания Алтайского края и состоял в КПРФ.

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      Константин Лысяков
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