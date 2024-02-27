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16:51, 27 февраля 2024Бывший СССР

В Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван

Депутат Манукян назвала возможный визит Зеленского в Ереван точкой невозврата

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван будет провокацией против Армении и точкой невозврата для ее отношений с Россией. Об этом депутат Национального собрания республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила на пленарном заседании парламента, передает РИА Новости.

По ее мнению, визит украинского лидера в Ереван пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против Москвы. «[Премьер-министру Армении] Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном», — добавила Манукян.

Ранее армянский телеканал Factor TV сообщал о подготовке визита президента Украины в Армению.

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