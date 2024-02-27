В доменном центре .RU прокомментировали сбои в Рунете

Центр доменов .RU и .РФ сообщил о штатной работе инфраструктуры во время сбоя

Инфраструктура Координационного центра доменов .RU и .РФ работала штатно во время сбоя в Рунете 27 февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.

«В настоящий момент Координационный центр не обладает информацией о причинах сбоев в Рунете. По нашим данным, доменная инфраструктура в данный момент функционирует в нормальном режиме», — говорится в сообщении.

27 февраля пользователи российского сегмента интернета стали сообщать о массовых сбоях. В первую очередь проблемы начались в Telegram, возникли трудности с отправкой сообщений и файлов. В Роскомнадзоре рассказали, что фиксируют массовый сбой в работе Telegram на территории России, США, Германии и других стран.

Кроме того, проблемы в работе возникли в YouTube, ВК, WhatsApp, Viber и Zoom. Также возникли перебои у ведущих сотовых операторов — МТС, «Мегафона», «Билайна», Tele2 и Yota, передает РИА Новости.