В России произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp

Пользователи из России пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp и других сайтов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su

Чаще всего жалобы поступали на сбой в работу WhatsApp из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также о проблемах с доступом к мессенджеру сообщили жители Краснодарского края, Свердловской и Нижегородской областей и других регионов.

Кроме того, пользователи пожаловались на сбой в работе многих других площадок. В частности, недоступны были поисковая система Google, видеохостинг YouTube, интернет-магазин Ozon, онлайн-магазин игр Steam, платформа Discord, а также некоторые банковские приложения и социальные сети.

Ранее сообщалось о жалобах российских пользователей на работу Telegram. Большая часть жалоб также поступила из Москвы и Московской области. Позднее выяснилось, что сбой затронул и жителей других стран, в частности США.

