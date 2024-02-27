В России произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp
Пользователи из России пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp и других сайтов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su
Чаще всего жалобы поступали на сбой в работу WhatsApp из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также о проблемах с доступом к мессенджеру сообщили жители Краснодарского края, Свердловской и Нижегородской областей и других регионов.
Кроме того, пользователи пожаловались на сбой в работе многих других площадок. В частности, недоступны были поисковая система Google, видеохостинг YouTube, интернет-магазин Ozon, онлайн-магазин игр Steam, платформа Discord, а также некоторые банковские приложения и социальные сети.
Ранее сообщалось о жалобах российских пользователей на работу Telegram. Большая часть жалоб также поступила из Москвы и Московской области. Позднее выяснилось, что сбой затронул и жителей других стран, в частности США.