Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:27, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

В России произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Пользователи из России пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp и других сайтов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su

Чаще всего жалобы поступали на сбой в работу WhatsApp из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также о проблемах с доступом к мессенджеру сообщили жители Краснодарского края, Свердловской и Нижегородской областей и других регионов.

Кроме того, пользователи пожаловались на сбой в работе многих других площадок. В частности, недоступны были поисковая система Google, видеохостинг YouTube, интернет-магазин Ozon, онлайн-магазин игр Steam, платформа Discord, а также некоторые банковские приложения и социальные сети.

Ранее сообщалось о жалобах российских пользователей на работу Telegram. Большая часть жалоб также поступила из Москвы и Московской области. Позднее выяснилось, что сбой затронул и жителей других стран, в частности США.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

      Венгрия выступила против отправки войск на Украину

      Почти половина украинцев признала усталость Запада от конфликта

      Спикер Госдумы назвал способ избавиться от статуса иноагента

      Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

      Российский поселок остался без воды на три месяца

      Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

      Питон напал на полицейскую собаку

      Стало известно о смерти посещавшего передовую в зоне СВО мэра российского города

      В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше