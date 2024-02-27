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14:25, 27 февраля 2024Мир

В ЕС проголосовали за новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро

Европарламент проголосовал за новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Европарламент проголосовал за новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости.

За новый фонд проголосовали 536 из 615 членов европарламента, 40 депутатов выступили против, 39 человек воздержались.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз планирует начать первые выплаты Украине из фонда в 50 миллиардов евро в марте. Она отметила, что Европа верна своему слову и продолжит предоставлять столь «необходимое финансирование смелому партнеру».

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      Семен Александров
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