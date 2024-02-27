В Германии заявили о раздражении Шольца из-за дисбаланса в помощи Украине

Tagesspiegel: канцлера Шольца раздражает отсутствие баланса в помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен тем, что в военной помощи Украине отсутствует баланс. Об этом говорится в материале немецкого издания Tagesspiegel.

Сообщается, что Шольца раздражают споры о необходимости предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. Отмечается, что в настоящий момент Вооруженным силам Украины в первую очередь не хватает снарядов.

Ранее немецкое агентство DPA отметило, что Шольц избегает фразы о том, что Украина должна одержать победу над Россией в военном противостоянии. Сам канцлер подчеркнул, что будет придерживаться мысли о том, что России нужно помешать выиграть в конфликте.

До этого сообщалось, что канцлер Германии выступил против поставок ракет Taurus Украине. По его мнению, этот шаг может втянуть Германию в российско-украинский конфликт.