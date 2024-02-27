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17:46, 27 февраля 2024Россия

В Калининграде ответили на угрозы посла Литвы нейтрализовать город

Пресс-секретарь калининградских властей Лысков: Балтика не станет морем НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в беседе с РИА Новости.

Комментируя слова посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, пригрозившего нейтрализовать Калининград в случае угрозы странам НАТО и сделать Балтийское море внутренним морем Североатлантического альянса, Лысков напомнил, что у России в Балтике расположены три крупных порта — Калининград, Санкт-Петербург и Усть-Луга. Помимо этого, там базируется дважды Краснознаменный Балтийский флот.

Лысков также подчеркнул, что жители Калининграда живут на своей земле и развивают регион. «Оружием бряцают соседи, которые забыли про 20 лет совместного добрососедства внезапно. Советую нашим соседям, прежде чем они подобного рода высказывания себе публично позволяют, дабы не выставить себя на весь мир идиотами, эти вопросы изучить», — ответил он на угрозы Линкявичюса.

Ранее сенатор Совфеда от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что слова прибалтов о нейтрализации Калининграда являются фикцией и давно не воспринимаются Россией всерьез. По его мнению, агрессивные заявления Литвы стали последствием отсутствия у страны собственных побед на внутренних фронтах.

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