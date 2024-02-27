Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 27 февраля 2024Россия

В Кремле отказались комментировать приговор поджигателю Корана Журавелю

Песков отказался комментировать решение суда по сжегшему Коран Журавелю
Никита Журавель

Никита Журавель. Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда в отношении жителя Волгограда Никиты Журавеля, который сжег Коран по указанию украинских спецслужб, передает ТАСС.

До этого Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии по делу о сожжении Корана.

«Это не вопрос администрации президента», — пояснил Песков в ответ на просьбу журналиста высказаться о ситуации с Журавелем.

27 февраля приговор Журавелю вынес Руслан Дандаев — судья Висаитовского районного суда Грозного. Оглашая приговор, он отметил, что Журавель виновен по двум статьям УК РФ: об оскорблении чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений, и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Преступление Никиты Журавеля вызвало негодование у главы Чечни Рамзана Кадырова.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

      Венгрия выступила против отправки войск на Украину

      Почти половина украинцев признала усталость Запада от конфликта

      Спикер Госдумы назвал способ избавиться от статуса иноагента

      Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

      Российский поселок остался без воды на три месяца

      Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

      Питон напал на полицейскую собаку

      Стало известно о смерти посещавшего передовую в зоне СВО мэра российского города

      В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше