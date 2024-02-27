В Кремле отказались комментировать приговор поджигателю Корана Журавелю
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда в отношении жителя Волгограда Никиты Журавеля, который сжег Коран по указанию украинских спецслужб, передает ТАСС.
До этого Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии по делу о сожжении Корана.
«Это не вопрос администрации президента», — пояснил Песков в ответ на просьбу журналиста высказаться о ситуации с Журавелем.
27 февраля приговор Журавелю вынес Руслан Дандаев — судья Висаитовского районного суда Грозного. Оглашая приговор, он отметил, что Журавель виновен по двум статьям УК РФ: об оскорблении чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений, и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Преступление Никиты Журавеля вызвало негодование у главы Чечни Рамзана Кадырова.