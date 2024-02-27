В Кремле отказались комментировать приговор поджигателю Корана Журавелю

Песков отказался комментировать решение суда по сжегшему Коран Журавелю

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда в отношении жителя Волгограда Никиты Журавеля, который сжег Коран по указанию украинских спецслужб, передает ТАСС.

До этого Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии по делу о сожжении Корана.

«Это не вопрос администрации президента», — пояснил Песков в ответ на просьбу журналиста высказаться о ситуации с Журавелем.

27 февраля приговор Журавелю вынес Руслан Дандаев — судья Висаитовского районного суда Грозного. Оглашая приговор, он отметил, что Журавель виновен по двум статьям УК РФ: об оскорблении чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений, и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Преступление Никиты Журавеля вызвало негодование у главы Чечни Рамзана Кадырова.