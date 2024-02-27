В Молдавии опровергли сообщение о пролетевшем российском беспилотнике

Минобороны Молдавии опровергло сообщение о пролетевшем российском беспилотнике

Минобороны Молдавии опровергло сообщение украинских властей о пролетевшем над страной российском беспилотнике, атаковавшем Одесскую область. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В связи с предполагаемым риском проникновения беспилотника в воздушное пространство Республики Молдова сообщаем, что ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня вечером над Украиной, не пролетал над воздушным пространством Республики Молдова», — говорится в сообщении, опубликованном вечером 26 февраля.

11 февраля на молдавско-украинской границе обнаружили обломки беспилотника типа «Шахед». Пограничная полиция республики сообщила, что незадолго до этого, в ночь на 10 февраля, был атакован один из прилегающих к Молдавии регионов Украины.

Сообщалось, что упавший дрон не смог обнаружить купленный у Франции радар. Причиной этого назвали малую высоту полета цели и большое расстояние.