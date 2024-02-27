В подконтрольной Киеву части Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров: поступили сообщения о повреждении инфраструктуры

Стало известно о повреждение объектов инфраструктуры в результате взрывов в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Запорожья Иван Федоров.

«Поступило 20 сообщений о разрушении (...) объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Федоров не уточнил, о каких именно объектах инфраструктуры идет речь.

Ранее стало известно о взрывах в Днепропетровской области Украины. По сообщению местных журналистов, звуки серены воздушной тревоги звучали в Кривом Роге.