В Польше рассказали о подготовке существенных поставок боеприпасов на Украину

Дуда: страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину

Страны НАТО готовят существенные поставки вооружения Киеву. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда после окончания конференции по поддержке Украины в Париже, пишет РИА Новости.

«Я надеюсь, что в ближайшее время общими усилиями мы сможем подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины. Было одно очень конкретное предложение. Я не могу говорить о подробностях», — отметил политик.

Дуда выразил надежду, что в ближайшее время этот план «удастся материализовать и Украина получит конкретную поддержку».

Ранее Дуда усомнился в способности Украины вернуть Крым. Он также напомнил, что большую часть истории Крым был частью России.

В свою очередь, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что Варшава рассматривает все сценарии военных угроз и наиболее серьезно относится к самым плохим.

Косиняк-Камыш также заметил, что ситуация становится крайне серьезной во всем мире, а не только на Украине. По его словам, напряжение растет в регионе Черного моря и Тихого океана.