В Польше заявили о готовности к самым плохим сценариям военных угроз

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Польша не исключает нападения со стороны России

Польша рассматривает все сценарии военных угроз и наиболее серьезно относится к самым плохим. Об этом в интервью Wieczorny Express заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Наиболее серьезно я отношусь к самым плохим сценариям (...) Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», — ответил он на вопрос о потенциальном нападении со стороны России.

Глава МО отметил, что готовность к каждому отдельному сценарию очень важна. Он подчеркнул, что польская армия проводит аудит и восполняет нехватку вооружений. «Большие закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипированность солдат», — объяснил министр.

Косиняк-Камыш также заметил, что ситуация становится крайне серьезной во всем мире, а не только на Украине. По его словам, напряжение растет в регионе Черного моря и Тихого океана.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак согласился с тем, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине, как об этом заявил президент страны Анджей Дуда. Он заверил, что Польше нельзя навязать проукраинскую политкорректность.