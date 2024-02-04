В Польше согласились со словами о принадлежности Крыма России

Вице-спикер сейма Босак: Крым принадлежал России дольше, чем Украине

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак согласился со словами президента страны Анджеем Дудой о том, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине. Слова политика прозвучали в эфире телеканала Polsat, передает Do Rzeczy.

Как указал Босак, президент сказал правду. «В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», — отметил политик.

Вице-спикер также высказал мнение, что если Украина ждет политкорректности со стороны Польши, то «должна осуществлять встречные шаги». Он также напомнил, что между Варшавой и Киевом имеются нерешенные вопросы о конфликте по поводу захвата рынка грузоперевозок, а также о большом количестве украинских сельхоз товаров. «Мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно», — высказался он.

Ранее президент Польши заявил, что сомневается в возможности Киева восстановить контроль над Крымом. «Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск», — сказал он. Дуда добавил, что исторически полуостров находился в руках России большую часть времени.