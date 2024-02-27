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17:11, 27 февраля 2024Наука и техника

В «Роскосмосе» продлили срок службы созданного для Казахстана спутника

Центр Хруничева: срок службы спутника KazSat-2 будет продлен на четыре года

Изображение: rcsc.kz

Срок службы телекоммуникационного спутника KazSat-2, созданного Центром Хруничева для Казахстана, будет продлен на четыре года. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор входящего в госкорпорацию «Роскосмос» предприятия Алексей Варочко.

«При отсутствии неустранимых отказов, в дальнейшем, эксплуатация спутника KazSat-2, по нашим оценкам, может продолжаться до конца 2027 года. Этот срок определен запасами топлива, используемого в двигательной установке для удержания аппарата в точке позиционирования на околоземной орбите», — сказал руководитель.

По его словам, казахстанская сторона намерена использовать космический аппарат как можно дольше, а вопрос о создании нового спутника не поднимается.

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В январе 2022 года в Центре Хруничева заявили, что предприятию осталось изготовить четыре тяжелые ракеты «Протон-М», после чего производство этих носителей завершится.

Ракета Протон-М со спутником KazSat-2 стартовала с космодрома Байконур 16 июля 2011 года. Заявленный срок службы спутника, составляющий 12 лет и 3 месяца, истекает 26 февраля 2024-го.

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      Иван Потапов
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