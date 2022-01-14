В России завершат производство ракет «Протон-М»

Центру имени Хруничева осталось изготовить четыре тяжелые ракеты-носителя «Протон-М», производство ракет завершится в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке Центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей "Протон-М". В процессе изготовления четыре ракеты, планируемый срок завершения — 2022 год», — отметили в центре.

13 декабря 2021 года Россия запустила ракету-носитель «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками. Ракета стартовала с космодрома Байконур.

21 июля с Байконура состоялся пуск тяжелой ракеты «Протон-М» с модулем «Наука» к Международной космической станции (МКС). Этот старт стал 111-м для данного носителя. «Наука» оказалась самой тяжелой полезной нагрузкой, выводимой «Протон-М» в космос. Предыдущий раз Россия запускала модуль для МКС 14 мая 2011 года (малый исследовательский «Рассвет»).

В 2018 году генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что эксплуатация «Протона-М» завершится в 2025 году. Все последующие запуски тяжелых аппаратов будут осуществляться на «Ангаре», поскольку она более экологичная.