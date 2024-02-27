В России назвали виновного в прекращении диалога между Москвой и НАТО

Гаврилов: Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО

Россия не обрывала каналы диалога с НАТО. Это было сделано альянсом строго в одностороннем порядке, рассказал РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Это сделали в одностороннем порядке государства альянса, разрушавшие Совет Россия-НАТО и "заморозившие" диалог о предотвращении опасных военных инцидентов», — уточнил он.

Гаврилов рассказал, что в России «по-прежнему открыты к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия и взаимоуважения». По его словам, ни одно государство или объединение государств не должны претендовать на военное превосходство. Выбор как жить дальше «за нашими географическими соседями», резюмировал Константин Гаврилов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя украинского конфликта остается чрезвычайно серьезной, а никаких признаков того, что Россия готовится к миру, — нет. По его мнению, сейчас Украина как никогда близка к НАТО, и альянс продолжит поддерживать Киев. Он также подчеркнул, что Украина вступит в НАТО, однако пока неизвестно, когда это произойдет.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва даже после начала специальной военной операции стремилась завершить конфликт мирным путем, но Киев не желал решать кризис миром. Он также подчеркнул, что Россия готова к диалогу.