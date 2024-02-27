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17:46, 27 февраля 2024Россия

В Совфеде порассуждали о нейтрализации Калининграда еврокарликами

Сенатор Джабаров о намерениях нейтрализовать Калининград: страшно, аж жуть

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

В случае попытки выполнить объявленную послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом угрозу нейтрализовать Калининград, в этом будут принимать участие «"войска" еврокарликов». Об этом в своем Telegram-канале с иронией порассуждал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор предположил, что к этому процессу подключатся Латвия и Эстония и пошутил, что от таких заявлений ему становится «страшно».

«"Страшно, аж жуть", как пел в одной из своих песен великий Владимир Высоцкий», — подытожил парламентарий.

Ранее член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков сказал «Ленте.ру», что заявления прибалтов о нейтрализации Калининграда являются фикцией и уже давно не воспринимаются Россией всерьез. Он отметил, что в последнее время России почему-то угрожают именно прибалты, причем пытаются это делать в том числе и за счет других стран.

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      Марк Леонов
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