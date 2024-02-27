В СПЧ прокомментировали наказание для сжегшего Коран Никиты Журавеля

Член СПЧ Меркачева: сжегшего Коран Журавеля могли бы не отправлять в колонию

Сжегшего Коран Никиту Журавеля могли бы не отправлять в колонию и ограничиться уже отсиженным им сроком. Такой комментарий на приговор суда в своем Telegram-канале высказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, Журавеля приговорили к наказанию, которое запрашивал прокурор, не проявив милосердия. «Коран сжигать нельзя, кто ж этого не понимает. За свое преступление Никита получил с лихвой, а вот за его избиение [в СИЗО] не ответил никто», — заявила правозащитница.

27 февраля Висаитовский районный суд Грозного приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, совершенном в местах для богослужений, а также в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти.

Журавель записал видео с сожжением Корана перед мечетью в Волгограде 4 мая 2023 года. По словам фигуранта, он сделал это за десять тысяч рублей, которые ему пообещал представитель украинских спецслужб.