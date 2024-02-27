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07:11, 27 февраля 2024Мир

В США назвали «ребячеством» тупик с помощью Украине

В США политик назвал «ребячеством» тупик в ситуации с помощью для Украины

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Ситуация, при которой Конгресс оказался неспособен согласовать меры по охране границы с Мексикой и новые средства на помощь Украине, не несет смысла и является ребячеством. С такой критикой выступил кандидат в конгрессмены от 23-го федерального округа штата Техас Ли Баузингер, пишет РИА Новости.

«Это ребячество и не является необходимым», — отметил политик.

Баузингер также добавил, что поддерживает отправку дополнительной помощи Киеву, но не считает целесообразным и дальше поддерживать Израиль, учитывая, что страна, по его мнению, является «агрессором».

По его мнению, Конгрессу нужно принять «более значимые усилия» для обновления иммиграционного процесса в Штатах с помощью принятия единой масштабной реформы.

Ранее Владимир Зеленский признался, что без помощи Соединенных Штатов Украина рискует потерять много людей и территории. Глава государства понадеялся, что в США действительно желают победы Украины, а не используют вооруженный конфликт как попытку ослабить Россию.

В свою очередь, 26 февраля стало известно, что президент США Джо Байден созвал лидеров американского Конгресса в Белом Доме, чтобы обсудить помощь Украине и государственное финансирование для предотвращения надвигающегося закрытия правительства.

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      Марина Совина
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