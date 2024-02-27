Политолог высказался о целях визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Политолог Топорнин: Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию обсудить помощь Киеву

Одной из целей визита президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию может стать обсуждение помощи Киеву, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о поездке лидера республики в арабскую страну.

Я думаю, что саудиты могут сыграть определенную роль в обмене военнопленными. Я думаю, что это не единственная причина визита Зеленского. (…) Еще, может быть, речь идет о финансовой помощи, Зеленский мог вполне обратиться за помощью к саудитам о выделении денег или поставок вооружения Николай Топорнин политолог

В то же время Эр-Рияд может поспособствовать процессу мирных переговоров, полагает политолог.

«Очевидно, у них такая заинтересованность есть, они пользуются доверием Киева и Москвы, потенциал, мне кажется, достаточно серьезный. Я не исключаю, что в ходе этого визита украинцы или Зеленский могли озвучить свои прагматические интересы к саудитам. Можно постоянно твердить о каких-то принципах во взаимоотношениях с Россией, мы знаем, что за стол переговоров украинцы садиться не хотят, у них есть закон, запрещающий вести переговоры с российской стороной, а переговоры нужно как-то вести, хотя бы об обмене военнопленными. Это получается сделать только с помощью модераторов», — добавил он.

27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. По словам лидера республики, главной темой встречи стала украинская «формула мира». Также политики обсудили вопрос обмена пленными с Россией. Зеленский отметил, что Эр-Рияд уже содействовал в этом процессе.

