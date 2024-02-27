Во Франции назвали безумием возможность отправки войск на Украину

Политик Меланшон: идея отправки французских войск на Украину безумна

Возможность отправки войск на Украину безумна, так как это сделает Францию соучастником конфликта. Об этом заявил основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон в социальной сети X (бывший Twitter).

«Война против России была бы безумием. Эта вербальная воинственная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы — это уже безответственный акт», — счел политик.

Меланшон также добавил, что сейчас необходимо искать мирное решение конфликта и начать переговоры.