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03:37, 27 февраля 2024Мир

Во Франции заявили о важности отказа Европы от войны с Россией

Кларсфельд: Европе важно не вступать в войну с РФ, к которой ее толкает Киев

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Европе важно не вступать в войну с Россией, к которой ее толкает Украина. Об этом заявил французский правозащитник, занимавший должность советника экс-президента Франции Николя Саркози, Арно Кларсфельд в соцсети X.

«Сегодня для Европы важно продолжать помогать Украине, которая является страной, подвергшейся нападению, но также и прежде всего — не вступать в войну с Россией, как этого хочет украинский режим», — уточнил Кларсфельд.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что Запад не намерен начинать войну с Россией. По его словам, западные страны решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации. Он также подчеркнул, что Запад успешно делает это с начала российско-украинского конфликта.

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) написало, что на Западе заявили о готовности идти на крайние меры ради того, чтобы оказать военную поддержку Украине. В качестве примера в материале привели Данию. В статье отмечается, что страна передала Киеву все свои запасы артиллерийских снарядов и при этом сама осталась без этого ресурса.

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      Марина Совина
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