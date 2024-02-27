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03:58, 27 февраля 2024Мир

Во Франции раскритиковали Макрона после заявления о России

Филиппо: заявления Макрона о России призваны втянуть Францию в мировую войну
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reutres

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона после его заявления о якобы грядущем нападении России на Европу.

По мнению Филиппо, высказывания Макрона призваны втянуть французов в мировую войну. «Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель (Макрона)», — написал он.

Филиппо считает, что Франции следует отказаться от дальнейшей поддержки Украины и выйти из НАТО.

26 февраля Эммануэль Макрон на открытии конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что Запад «не желает вступать в войну с русским народом».

Ранее Макрон заявил о намерении разработать механизм возмещения ущерба Украине, которое будет действовать десять лет — до момента вступления Украины в Североатлантический альянс. Он также пообещал передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) около 3 миллиардов евро в текущем году.

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      Марина Совина
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