Во Франции раскритиковали Макрона после заявления о России

Филиппо: заявления Макрона о России призваны втянуть Францию в мировую войну

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона после его заявления о якобы грядущем нападении России на Европу.

По мнению Филиппо, высказывания Макрона призваны втянуть французов в мировую войну. «Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель (Макрона)», — написал он.

Филиппо считает, что Франции следует отказаться от дальнейшей поддержки Украины и выйти из НАТО.

26 февраля Эммануэль Макрон на открытии конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что Запад «не желает вступать в войну с русским народом».

Ранее Макрон заявил о намерении разработать механизм возмещения ущерба Украине, которое будет действовать десять лет — до момента вступления Украины в Североатлантический альянс. Он также пообещал передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) около 3 миллиардов евро в текущем году.