Раскрыты доступные способы вернуть интерес к сексу

Снижение либидо может быть спровоцировано стрессами и дефицитом половых гормонов, рассказала эндокринолог Екатерина Янг. Врач раскрыла доступные способы повысить сексуальное желание в своем Telegram-канале.

По словам Янг, многие ошибочно считают тестостерон чисто мужским гормоном, однако он стимулирует выработку необходимых женщинам эстрогенов. При этом, отметила врач, чем старше человек становится, тем больше вероятность снижения интереса к сексу из-за естественного сокращения уровня половых гормонов.

Потеря полового влечения негативно сказывается на отношениях, выливается в недовольства и невысказанные претензии партнеру. Также отсутствие регулярного секса приближает старость Екатерина Янг эндокринолог

Чтобы продолжить получать удовольствие от интимной жизни, нужно употреблять источники цинка, повышающего влечение и улучшающего качество спермы, посоветовала Янг. Для этого необходимо есть богатых этим микроэлементом устриц, яичные желтки, семена, орехи и отруби.

Также, по словам специалистки, улучшить сексуальную жизнь помогут витамины группы В и магний, снижающие стресс. Ими богаты тыквенные семечки, мясо, морепродукты. «Для хорошего либидо необходим рацион с достаточным количеством белков, жиров и углеводов. Продукты, насыщенные полезными витаминами и минералами. Тогда и не придется применять чудодейственные средства. Организм сам поддержит баланс гормонов», — объяснила эндокринолог, добавив, что снижение либидо у одного из партнеров может привести к его потере и у второго, поэтому важно восстанавливать интимное здоровье вместе.

Ранее Екатерина Янг рассказала, какие изменения во внешности могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. По ее словам, на сбои в работе организма указывают пигментные пятна, сыпь и другие кожные проявления.