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15:30, 16 февраля 2024Забота о себе

Врач указала на сигнализирующие о проблемах со здоровьем изменения во внешности

Эндокринолог Янг: пигментные пятна на лице могут говорить о дефиците витаминов

Фото: Pxhere.com

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, по каким изменениям во внешности можно заподозрить начавшиеся проблемы со здоровьем. Тревожные сигналы организма она перечислила в своем Telegram-канале.

Первым сигнализирующим о начале болезни изменением во внешности Янг назвала беспричинное появление пигментных пятен на лице. Они, по словам врача, могут предупреждать о дефиците витаминов группы В, хроническом воспалении, нарушениях в работе печени. Также насторожить должны красные точки непонятного происхождения, которые свидетельствуют о возможном застое желчи, нарушениях в работе поджелудочной железы, обострении панкреатита.

В то же время врач указала, что жирный блеск кожи или, напротив, ее шелушение предупреждают о нарушении водного баланса и углеводного обмена. Недостаток коллагена, объяснила она, может проявляться в тусклости кожи, появлении на ней неровностей. Также причиной подобного ухудшения внешнего вида может стать недостаток сна, добавила Янг.

Высыпания на лице являются признаком скрытого воспаления в организме, отметила врач. Также, по ее словам, прыщи могут появиться при застое лимфы, неправильном питании и гормональном сбое.

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Чтобы выглядеть здоровым, Янг рекомендовала восстанавливать здоровье, в том числе микробиоту кишечника, а также пройти курс детоксикации и проконтролировать усвоение пищи.

Ранее Екатерина Янг назвала неожиданный продукт для разжижения крови и снятия воспаления.

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      Алиса Дмитриева
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