Врач подсказала способ избавиться от отеков

Эндокринолог Казачкова: отеки появляются при заболеваниях щитовидной железы

Отеки на лице и теле могут появляться из-за неправильного питания или заболеваний, считает врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова. Способ избавиться от мешков под глазами и одутловатости она подсказала в интервью радио Sputnik.

Казачкова объяснила, что одной из частых причин появления отеков являются нарушения в работе щитовидной железы. Поэтому врач рекомендовала в первую очередь проверить функцию щитовидки. Если анализы не выявят патологии, то следует корректировать питание, считает эндокринолог.

Казачкова посоветовала добавить в рацион больше белка, а также ограничить потребление соли и сахара. По ее мнению, чтобы избавиться от отеков, нужно съедать не более пяти граммов соли в день. «Но при этом надо понимать, что соль — это и соевый соус, и майонез, и кетчуп, это все продукты питания, которые мы покупаем в магазинах», — предупредила эндокринолог.

Кроме того, для избавления от отеков Казачкова посоветовала пить много воды, так как при обезвоживании организм задерживает жидкость.

Ранее пластический хирург и врач-косметолог Мадина Байрамукова рассказала, что главной причиной появления отеков под глазами является сбой в работе мочевыделительной системы. Кроме того, по ее словам, отеки образуются при онкологических и аутоиммунных заболеваниях.