Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 27 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ подтвердили уход из двух населенных пунктов возле Авдеевки

Спикер Сил обороны ВСУ Лиховий: украинская армия покинула Степное и Северное

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули Северное и Степное в районе освобожденной Авдеевки. Уход из населенных пунктов подтвердил спикер Сил обороны таврического направления Дмитрий Лиховий, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел — Северное и Степное», — сказал Лиховий.

Ранее о продвижении Российской армии в районе Авдеевки сообщил информационно-аналитический центр Deep State. Уточнялось, что под контроль удалось взять населенные пункты Степное и Северное на западе от села Ласточкино.

26 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о полной зачистке Авдеевки. Он отметил при этом, что в городе могут оставаться мины.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      В «Роскосмосе» продлили срок службы созданного для Казахстана спутника

      Евродепутат назвал НАТО террористической организацией

      Павел Деревянко оценил скандальные высказывания Кологривого

      Российские военные сбили три украинских дрона в небе над Белгородской областью

      Украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

      Российская авиакомпания отказалась пускать гражданина Нидерландов на рейс

      Байден рассказал о своих будущих планах на 2020 год

      Цена биткоина подскочила до максимума за два года

      На Земле началась магнитная буря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше