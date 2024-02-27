ВСУ подтвердили уход из двух населенных пунктов возле Авдеевки

Спикер Сил обороны ВСУ Лиховий: украинская армия покинула Степное и Северное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули Северное и Степное в районе освобожденной Авдеевки. Уход из населенных пунктов подтвердил спикер Сил обороны таврического направления Дмитрий Лиховий, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел — Северное и Степное», — сказал Лиховий.

Ранее о продвижении Российской армии в районе Авдеевки сообщил информационно-аналитический центр Deep State. Уточнялось, что под контроль удалось взять населенные пункты Степное и Северное на западе от села Ласточкино.

26 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о полной зачистке Авдеевки. Он отметил при этом, что в городе могут оставаться мины.