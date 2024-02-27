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12:40, 27 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ покинули часть позиций на авдеевском направлении

Кимаковский: ВСУ покинули часть позиций под Орловкой на авдеевском направлении

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули часть позиций на второй линии обороны у села Орловка на авдеевском направлении после массированных ударов Российской армии. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Позиции украинских формирований у села Орловка, куда ВСУ в том числе отвели часть оставшейся авдеевской группировки, подвергаются мощным ударам нашей армии. В результате одного мощного удара часть позиций у населенного пункта была уничтожена вместе с личным составом. С позиций рядом украинские солдаты просто сбежали. Это вторая линия обороны после Авдеевки», — рассказал он.

Ранее Кимаковский сообщил, что в районе села Орловка Вооруженные силы России уничтожили резервный боекомплект и арсенал гранатометов ВСУ. Он также отметил, что гранатометы находились в упаковках характерных для НАТО.

17 февраля министр обороны России доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль российских войск. Он отметил, что покинуть город удалось лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ.

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      Александр Курбатов
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