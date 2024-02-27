Названы риски занижения стоимости квартиры

Занижение стоимости квартиры обернется повышенным НДФЛ при последующей продаже

Выходя на сделку, владелец жилья для ухода от налогообложения может попросить указать в договоре купли-продажи сумму меньше заявленной. Оставшаяся часть средств в документах не отражается. О рисках, которые влечет за собой такая уловка продавца жилья, пишет газета «Номер один».

Занижение стоимости квартиры может обернуться для покупателя повышенным НДФЛ при ее последующей продаже. Такой исход возможен при продаже жилплощади до истечения минимального срока ее владения. В таком случае НДФЛ начисляется с разницы между ценой продажи и официальной ценой покупки, заверенной документально.

Также, согласившись на снижение официальной стоимости квартиры, будущий хозяин объекта не сможет получить имущественный вычет в полном размере. Вернуть часть уплаченного налога можно лишь с официальных расходов на покупку недвижимости.

Кроме того, соглашаясь на сомнительную сделку, покупатель обрекает себя на последующие расходы в случае признания договора недействительным. Суд может принять такое решение, если выяснится, что владелец жилплощади, приобретая ее, использовал маткапитал или не выделил детскую долю. При отмене сделки возврату будет подлежать лишь та сумма, которая была внесена в договор. Доказать, что сделка обошлась покупателю дороже, будет трудно.

Ранее россиянам назвали распространенную уловку застройщиков. С целью наживы девелоперы продают дольщикам только жилплощадь, но не землю под многоквартирным домом. При этом участок является неотъемлемой частью объекта. Есть у продавцов и другая «старая как мир» хитрость — набить цену, чтобы поднять спрос на жилье.