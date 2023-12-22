Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:44, 22 декабря 2023Среда обитания

Россиян предостерегли от одной уловки застройщиков

Юрист Склянчук назвал продажу жилплощади без земли уловкой застройщиков

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Зачастую застройщики пользуются пробелами в законах и идут на хитрости, чтобы увеличить прибыль. От одной подобной уловки девелоперов предостерег россиян руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук, передает «360».

Юрист назвал уловкой ситуацию, когда застройщик продает только жилплощадь, но не землю под многоквартирным домом. «По закону, можно произвести так называемое межевание земельного участка по отмостке — по границе дома. Где дом стоит — по этому периметру во всех документах будет указано, что это относится к общедомовому имуществу, а прилегающее, по сути, застройщик оформляет на себя. И в каком-то смысле делает людей заложниками», — пояснил Склянчук.

Политолог считает, что такую практику следует запретить. По его словам, после приобретения квартиры к собственнику должны перейти все права на землю, являющуюся неотъемлемой частью объекта. Однако застройщики хотят добрать недополученную прибыть не только с продажи «квадратов», но и с их эксплуатации. Существуют и обратные примеры, когда по инициативе жильцов проводится слишком широкое межевание — таким образом собственники хотят снизить плату за землю.

Ранее россиян предупредили об уловке застройщиков с повышением цен. Зачастую девелоперы намеренно говорят о росте цен на стройматериалы и жилье для стимулирования спроса на недвижимость.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Готовятся к прямому вступлению в войну» Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине

      Оценен ущерб от хакерской атаки на крупнейшего украинского мобильного оператора

      В США заявили о переводе российской экономики на военные рельсы

      Миллиардеры назвали желаемые подарки на Рождество

      Вин Дизель отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах

      На Украине назвали неприсоединившиеся к гарантиям безопасности страны ЕС и НАТО

      В российском ЖК продолжили праздник после падения Деда Мороза с 24-го этажа

      В офисе Зеленского признали неудачу контрнаступления ВСУ

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

      Жених и невеста попали в разные авиакатастрофы в один и тот же день и выжили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости