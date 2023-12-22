Россиян предостерегли от одной уловки застройщиков

Юрист Склянчук назвал продажу жилплощади без земли уловкой застройщиков

Зачастую застройщики пользуются пробелами в законах и идут на хитрости, чтобы увеличить прибыль. От одной подобной уловки девелоперов предостерег россиян руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук, передает «360».

Юрист назвал уловкой ситуацию, когда застройщик продает только жилплощадь, но не землю под многоквартирным домом. «По закону, можно произвести так называемое межевание земельного участка по отмостке — по границе дома. Где дом стоит — по этому периметру во всех документах будет указано, что это относится к общедомовому имуществу, а прилегающее, по сути, застройщик оформляет на себя. И в каком-то смысле делает людей заложниками», — пояснил Склянчук.

Политолог считает, что такую практику следует запретить. По его словам, после приобретения квартиры к собственнику должны перейти все права на землю, являющуюся неотъемлемой частью объекта. Однако застройщики хотят добрать недополученную прибыть не только с продажи «квадратов», но и с их эксплуатации. Существуют и обратные примеры, когда по инициативе жильцов проводится слишком широкое межевание — таким образом собственники хотят снизить плату за землю.

Ранее россиян предупредили об уловке застройщиков с повышением цен. Зачастую девелоперы намеренно говорят о росте цен на стройматериалы и жилье для стимулирования спроса на недвижимость.