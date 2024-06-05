Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 5 июня 2024Мир

В ЕС захотели перенять опыт назначения Белоусова главой Минобороны

В ЕС захотели перенять опыт с Белоусовым при назначении еврокомиссара по обороне

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Европейском союзе (ЕС) захотели перенять опыт с назначением Андрея Белоусова как человека с опытом экономиста на пост главы Минобороны при создании должности еврокомиссара по обороне. Об этом пишет газета Politico.

«Я не думаю, что было бы плохо подумать о чем-то подобном тому, что только что сделала Россия — они сменили министра обороны на человека из экономического департамента», — приводит издание слова министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая сама имеет прошлое инвестиционного банкира.

Отмечается, что существенным отличием назначения нового еврокомиссара будет разница в возможностях принимать решения. В то время как Белоусов, являясь главой оборонного ведомства целого государства государства имеет «влияние на бюджеты и возможности адаптировать производство вооружений непосредственно к стратегическим потребностям», комиссар по обороне ЕС не сможет играть такую же централизованную роль.

16 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕК следующего состава должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне. Она отметила, что создаст такой пост, если будет возглавлять следующий состав Еврокомиссии.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкий бизнесмен попытался спрятаться от суда в посольстве в Москве и исчез. Где он нашелся и в чем его обвиняют?

      Россиян захотели накормить мясом ламы

      Уролог раскрыл необычные факты об эрекции

      Озвучен главный интерес Германии в Донбассе

      Власти заявили о сотнях остающихся в ПВР спустя год после ЧП на Каховской ГЭС

      В США заявили об ухудшении состояния Байдена

      Задержанный в Херсонской области украинский агент получил 13 лет колонии

      В ЛНР заявили о срыве попытки ВСУ провести «победоносную операцию»

      Китайский внедорожник вспыхнул на ходу на российской трассе

      Появились первые жертвы после минирования реки на границе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше