В Таиланде рассказали о формате участия в конференции по Украине

Thai PBS: Таиланд поучаствует в конференции по Украине на уровне замглавы МИД

Таиланд будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии на уровне замглавы МИД. Об этом информирует телеканал Thai PBS.

По данным источника СМИ, Таиланд был приглашен на предстоящий саммит, где страну будет представлять замглавы МИД Расс Чаличан, так как Бангкок выразил поддержку всем инициативам, направленным на скорейшее разрешение конфликта на Украине.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

Ранее Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Помимо этого, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался ехать на саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии. При этом в администрации добавили, что бразильский лидер может приехать на саммит «Большой семерки» (G7) в июне.

В Кремле, в свою очередь, рассказали, что страны пропускают предстоящий швейцарский саммит по конфликту на Украине, чтобы не тратить время впустую.