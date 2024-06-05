Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:59, 5 июня 2024Экономика

Россиян предупредили об опасных погодных явлениях

Вильфанд: в некоторых частях России ожидаются заморозки или сильный ветер

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

На юге западной Сибири и в южных районах Красноярского края ожидаются заморозки, а на Урале — сильный ветер с дождем и крупным градом. Об опасных погодных явлениях в некоторых частях России предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

5 и 6 июня в Новосибирской области и южных районах Красноярском края тоже температура воздуха опустится до минус одного — минус двух градусов Цельсия. При этом в центральных районах последнего региона ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Синоптик отметил, что летом всегда наблюдается много связанных с ветром и дождями опасных явлений. Так, порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду в Воронежской и Курской областях. На Урале холодные воздушные массы вступают в противодействие с теплыми — на этом фоне в Свердловской и Челябинской областях ожидаются сильные ливни, гроза, крупный град и ветер со скоростью 25 метров в секунду.

«Весь Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, там везде опасно, очень сильная жара», — добавил Вильфанд и уточнил, что до 7 июня действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность в Южном федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане и на севере Иркутской области.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» спрогнозировали в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях 40-градусную жару. Дополнительный импульс прогреву земли придаст малооблачная погода. В Южном федеральном округе температура окажется выше климатической нормы на 4-9 градусов практически до конца недели, отметили специалисты.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкий бизнесмен попытался спрятаться от суда в посольстве в Москве и исчез. Где он нашелся и в чем его обвиняют?

      Россиян захотели накормить мясом ламы

      Уролог раскрыл необычные факты об эрекции

      Озвучен главный интерес Германии в Донбассе

      Власти заявили о сотнях остающихся в ПВР спустя год после ЧП на Каховской ГЭС

      В США заявили об ухудшении состояния Байдена

      Задержанный в Херсонской области украинский агент получил 13 лет колонии

      В ЛНР заявили о срыве попытки ВСУ провести «победоносную операцию»

      Китайский внедорожник вспыхнул на ходу на российской трассе

      Появились первые жертвы после минирования реки на границе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше