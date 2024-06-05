Россиян предупредили об опасных погодных явлениях

Вильфанд: в некоторых частях России ожидаются заморозки или сильный ветер

На юге западной Сибири и в южных районах Красноярского края ожидаются заморозки, а на Урале — сильный ветер с дождем и крупным градом. Об опасных погодных явлениях в некоторых частях России предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

5 и 6 июня в Новосибирской области и южных районах Красноярском края тоже температура воздуха опустится до минус одного — минус двух градусов Цельсия. При этом в центральных районах последнего региона ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Синоптик отметил, что летом всегда наблюдается много связанных с ветром и дождями опасных явлений. Так, порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду в Воронежской и Курской областях. На Урале холодные воздушные массы вступают в противодействие с теплыми — на этом фоне в Свердловской и Челябинской областях ожидаются сильные ливни, гроза, крупный град и ветер со скоростью 25 метров в секунду.

«Весь Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, там везде опасно, очень сильная жара», — добавил Вильфанд и уточнил, что до 7 июня действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность в Южном федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане и на севере Иркутской области.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» спрогнозировали в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях 40-градусную жару. Дополнительный импульс прогреву земли придаст малооблачная погода. В Южном федеральном округе температура окажется выше климатической нормы на 4-9 градусов практически до конца недели, отметили специалисты.