Немецкий бизнесмен попытался спрятаться от суда в посольстве в Москве и исчез. Где он нашелся и в чем его обвиняют?

В Москве пропал скрывавшийся от суда в посольстве Германии немецкий бизнесмен

Инвестор из Германии Ральф Новак не явился на оглашение приговора по уголовному делу против него о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar в Тушинский суд Москвы, и его объявили в розыск.

Как стало известно, Новак, находившийся во время суда под домашним арестом, перенервничал из-за предстоящего приговора и был госпитализирован с подозрением на гипертонический приступ. Сейчас немецкий бизнесмен находится в частной клинике, врачи должны оценить его состояние.

Бизнесмен запаниковал из-за страха попасть в тюрьму

В понедельник, 3 июня, Тушинский суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Второй подсудимый — Ильнур Азмуханов — получил четыре года заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с них гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.

При этом, как пишет Der Spiegel, Новак попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве, но после переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмисии.

Как рассказал его адвокат Константин Елфимов, после приговора немец «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

При этом с юридической точки зрения у Новака было мало шансов получить помощь, поскольку, согласно Венской конвенции, дипмиссия должна была бы по первому требованию передать его российским властям.

Расследование дела в отношении Новака началось почти четыре года назад

МВД России начало расследование в сентябре 2021 года после обращения в следственные органы с заявлением соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Он обвинил компаньонов Ральфа Новака и Фабиана Кройхера в незаконном отчуждении 52 процентов акций BelkaCar.

Как утверждал Соботка, сделка была совершена за его спиной и по заниженной цене. Позже следствие установило, что и сама сделка была фиктивной, поскольку реальной оплаты ценных бумаг не производилось.

Новак и Азмуханов были задержаны в феврале 2022 года. Им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Сначала обоих суд отправил под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест.