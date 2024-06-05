Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:18, 5 июня 2024Силовые структуры

Немецкий бизнесмен попытался спрятаться от суда в посольстве в Москве и исчез. Где он нашелся и в чем его обвиняют?

В Москве пропал скрывавшийся от суда в посольстве Германии немецкий бизнесмен

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Инвестор из Германии Ральф Новак не явился на оглашение приговора по уголовному делу против него о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar в Тушинский суд Москвы, и его объявили в розыск.

Как стало известно, Новак, находившийся во время суда под домашним арестом, перенервничал из-за предстоящего приговора и был госпитализирован с подозрением на гипертонический приступ. Сейчас немецкий бизнесмен находится в частной клинике, врачи должны оценить его состояние.

Материалы по теме:
«В России лучше следить за словами» Как иностранцы сидят в российских колониях и что они говорят о своем тюремном опыте?
«В России лучше следить за словами»Как иностранцы сидят в российских колониях и что они говорят о своем тюремном опыте?
21 мая 2024
Сибирский чиновник оказался жестоким и неуловимым маньяком. Как убийца 11 девушек 20 лет ускользал от милиции?
Сибирский чиновник оказался жестоким и неуловимым маньяком.Как убийца 11 девушек 20 лет ускользал от милиции?
28 мая 2024
«Здесь русский — это приговор» Адвокат из США — о несправедливых судах над россиянами и пытках в американских тюрьмах
«Здесь русский — это приговор»Адвокат из США — о несправедливых судах над россиянами и пытках в американских тюрьмах
2 июня 2024

Бизнесмен запаниковал из-за страха попасть в тюрьму

В понедельник, 3 июня, Тушинский суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Второй подсудимый — Ильнур Азмуханов — получил четыре года заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с них гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.

При этом, как пишет Der Spiegel, Новак попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве, но после переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмисии.

Как рассказал его адвокат Константин Елфимов, после приговора немец «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

При этом с юридической точки зрения у Новака было мало шансов получить помощь, поскольку, согласно Венской конвенции, дипмиссия должна была бы по первому требованию передать его российским властям.

Материалы по теме:
Офицеры секретного бюро МВД получили рекордную взятку и сбежали из России. Кто заплатил им пять миллиардов рублей?
Офицеры секретного бюро МВД получили рекордную взятку и сбежали из России.Кто заплатил им пять миллиардов рублей?
19 апреля 2024
В Санкт-Петербурге иностранец совершил «кражу века». Как он похитил из банка 1,5 миллиарда рублей и чьи рекорды побил?
В Санкт-Петербурге иностранец совершил «кражу века».Как он похитил из банка 1,5 миллиарда рублей и чьи рекорды побил?
14 апреля 2024
Валютные короли СССР. 65 лет назад КГБ начал войну с валютчиками. Как дело трех подпольных миллионеров вошло в историю?
Валютные короли СССР.65 лет назад КГБ начал войну с валютчиками. Как дело трех подпольных миллионеров вошло в историю?
18 мая 2024

Расследование дела в отношении Новака началось почти четыре года назад

МВД России начало расследование в сентябре 2021 года после обращения в следственные органы с заявлением соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Он обвинил компаньонов Ральфа Новака и Фабиана Кройхера в незаконном отчуждении 52 процентов акций BelkaCar.

Как утверждал Соботка, сделка была совершена за его спиной и по заниженной цене. Позже следствие установило, что и сама сделка была фиктивной, поскольку реальной оплаты ценных бумаг не производилось.

Новак и Азмуханов были задержаны в феврале 2022 года. Им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Сначала обоих суд отправил под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкий бизнесмен попытался спрятаться от суда в посольстве в Москве и исчез. Где он нашелся и в чем его обвиняют?

      Россиян захотели накормить мясом ламы

      Уролог раскрыл необычные факты об эрекции

      Озвучен главный интерес Германии в Донбассе

      Власти заявили о сотнях остающихся в ПВР спустя год после ЧП на Каховской ГЭС

      В США заявили об ухудшении состояния Байдена

      Задержанный в Херсонской области украинский агент получил 13 лет колонии

      В ЛНР заявили о срыве попытки ВСУ провести «победоносную операцию»

      В ЕС захотели перенять опыт назначения Белоусова главой Минобороны

      Запад уличили в подготовке Молдавии к роли «второй Украины»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше