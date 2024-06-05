Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропал

Spiegel: немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве ФРГ в Москве и исчез

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренным в России к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве, но после переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмисии. Об этом сообщает Der Spiegel.

Инцидент произошел 3 июня. По словам адвоката Новака Константина Елфимова, после приговора Тушинского суда Москвы немец «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

Уточняется, что с юридической точки зрения у бизнесмена было мало шансов получить помощь, поскольку, согласно Венской конвенции, дипмиссия должна была бы по первому требованию передать его местным властям.

3 июня Тушинский суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Второй подсудимый — Ильнур Азмуханов — получил четыре года заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с них гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.