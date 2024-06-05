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16:04, 5 июня 2024Силовые структуры

Скрывшийся от российского суда немецкий инвестор сдался

Осужденный на 5 лет за акции BelkaCar инвестор из ФРГ Ральф Новак сдался
Начало событий в новости Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропал

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Немецкий инвестор Ральф Новак, не явившийся на приговор в Тушинский суд Москвы по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, сдался. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат.

Осужденный на пять лет иностранец добровольно пришел в инспекцию ФСИН.

Новак накануне приговора попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве, но после переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмиссии. Он «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму», объяснял его защитник. С юридической точки зрения у бизнесмена было мало шансов получить помощь, поскольку, согласно Венской конвенции, дипмиссия должна была бы по первому требованию передать его местным властям.

Также сообщалось, что Новак попал в больницу с подозрением на гипертонический приступ. Находившись под домашним арестом, он перенервничал из-за предстоящего приговора. У него ухудшилось самочувствие, и он вызвал бригаду скорой помощи, которая госпитализировала его. Новак был помещен в частную клинику, где врачи должны были оценить его состояние.

3 июня Тушинский суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Второй подсудимый — Ильнур Азмуханов — получил четыре года заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с них гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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