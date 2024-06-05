Запад уличили в подготовке Молдавии к роли «второй Украины»

Замглавы МИД России Галузин: Запад готовит Молдавию к роли второй Украины

Запад готовит Молдавию к роли «второй Украины», уверен заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Россия, отметил Галузин, не желает участи Украины «традиционно дружественно относящемуся к России молдавскому народу». Жителей Молдавии, считает замглавы МИД, хотят сделать «расходным материалом в реализации чужих геополитических интересов».

По его словам, подобные тенденции вызывают беспокойство Москвы, так как на обоих берегах Днестра проживают около 250 тысяч российских граждан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Молдавии не верят заявлениям своих властей, которые во всех провалах пытаются обвинить Россию.