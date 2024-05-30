Захарова заявила о недоверии жителей Молдавии властям страны

Захарова: жители Молдавии не верят заявлениям властей страны

Жители Молдавии не верят заявлениям властей страны, которые во всех своих провалах пытаются обвинить Россию. О недоверии к Кишиневу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Молдаване понимают, что главная причина серьезных проблем в стране — это некомпетентность властей, которые не верят в собственное государство, которые изничтожают Молдавию как государство. И никакие вредоносные действия, которые как бы приписываются России, здесь ни при чем», — рассказала она.

Истинной причиной проблем Молдавии дипломат назвала то, что власти республики отказывают жителям страны в родном языке, национальности, собственной истории и насаждают чуждые ценности. Она напомнила, что, согласно данным социологических опросов, 56 процентов респондентов убеждены, что президент Молдавии Майя Санду мало, совсем мало или совсем не занималась внутренними делами страны и почти половина опрошенных считает, что именно за время правления Санду в стране ухудшилась экономическая ситуация.

Ранее стало известно, что власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших площадку оппозиции. При этом в правительстве страны заявили, что компании «нарушили требование о предоставлении полной информации, предоставив информацию и детали только одного банковского счета, имея при этом пять и восемь других счетов соответственно в разных банках».