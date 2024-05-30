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12:45, 30 мая 2024Интернет и СМИ

Молдавия отозвала лицензии у предоставлявших площадку оппозиции телекомпаний

Молдавия отозвала лицензии у телекомпаний, предоставлявших площадку оппозиции
СюжетПротесты в США

Фото: Stock image / Shutterstock / Fotodom     

Власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших площадку оппозиции. Об этом пишет РИА Новости.

Лицензии лишились ООО «Телесистем ТВ» («Первый в Молдове», Accent TV), ООО Archidoc Group («Оризонт ТВ») и ООО «Телестар Медиа» (Канал 2 и Канал 3). Причиной названо финансирование из сомнительных источников.

«Они нарушили требование о предоставлении полной информации, предоставив информацию и детали только одного банковского счета, имея при этом пять и восемь других счетов соответственно в разных банках», — заявили в правительстве Молдавии. Там добавили, что на счетах были выявлены транзакции, подтверждающие связь телекомпаний с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком и главой оппозиционного блока «Победа» Иланом Шором.

Ранее сообщалось, что активисты оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» провели акцию протеста у посольства США в день приезда американского госсекретаря Энтони Блинкена. Они протестовали против действий Вашингтона и НАТО по отношению к республике.

Перед этим в Кишиневе задержали лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексея Лунгу, прилетевшего из Москвы. Он обвинил правящую в Молдавии Партию действия и солидарности в организации политического терроризма.

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      Маргарита Щигарева
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