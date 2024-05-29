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16:18, 29 мая 2024Бывший СССР

Молдавские оппозиционеры провели акцию протеста у посольства США

Активисты «Возрождения» провели акцию протеста у посольства США в Молдавии
СюжетПротесты в США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Активисты оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» провели акцию протеста у посольства США в день приезда американского госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщил депутат парламента страны Александр Нестеровский в Telegram.

По его словам, активисты протестуют против действий Вашингтона и НАТО, которые направлены на дестабилизацию ситуации в республике. Он также назвал Молдавию нейтральным государством, приверженным мирному урегулированию конфликтов.

«В последнее время в Молдову неоднократно поступает оружие и проводятся учения с военным блоком НАТО, что вызывает серьезную обеспокоенность», — обратил внимание Нестеровский. Депутат подчеркнул, что блок «Победа» и партия «Возрождение» выступают против войны, НАТО и визита представителей США к молдавским властям.

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      Кристина Есикова
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