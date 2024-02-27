Западные страны призвали найти способ изъять российские активы

Йеллен: для изъятия активов РФ есть веские экономические и моральные основания

Для изъятия активов РФ существуют «веские международные правовые, экономические и моральные основания». Об этом заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, ее слова приводит Bloomberg.

В рамках встречи с партнерами из западных стран Йеллен призвала найти способ изъять замороженные российские активы, чтобы с их помощью укрепить оборону Украины и начать ее восстановление после конфликта.

«Это было бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу России глобальной стабильности», — подчеркнула она.

США и Великобритания подталкивают союзников по G7 к аресту активов Центробанка РФ, однако европейские страны, особенно Франция и Германия, выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может нанести ущерб стабильности евро. Позиция государств-членов ЕС имеет решающее значение, так как большая часть замороженных средств хранится в Европе, в основном, в бельгийском депозитарии Euroclear.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны Запада быть смелее в поставках оружия Украине, введении санкций против России и конфискации активов страны. По его мнению, для начала следует забрать процентные доходы от активов и отправить их Киеву, после чего найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине.

Страны «Большой семерки» намерены принудить Москву компенсировать убытки Украине. Лидеры западных государств подчеркнули, что активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока Украине не будет компенсирован нанесенный ущерб. Об этом они заявили по итогам виртуального саммита лидеров организации.