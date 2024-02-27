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21:10, 26 февраля 2024Россия

В России запретили расхваленную Малышевой пищевую добавку

В России с 27 февраля 2024 года запретили подсластитель стевия

Фото: Dionisvera / Shutterstock / Fotodom

В России запретили подсластитель стевия, который расхваливала телеведущая Елена Малышева, и еще 18 пищевых добавок. Об этом свидетельствует решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о внесении изменений в техрегламент о пищевых добавках, которое вступило в силу во вторник, 27 февраля 2024 года.

Обновленный перечень сократился с 362 до 349 позиций. Под запрет также попала муравьиная кислота (Е236), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264), бентонит (Е558), консерванты сорбат натрия (Е201), сорбат кальция (Е203) и другие пищевые добавки.

Какие пищевые добавки исключат из перечня разрешенных?

  • Многоцелевые пищевые танины (E181)
  • Консервант дифенил (Е230)
  • Консервант муравьиная кислота (Е236)
  • Регулятор кислотности лактат аммония (Е328)
  • Антиокислитель оксистеарин (Е387)
  • Глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912)
  • Краситель кантаксантин (E161g)
  • Регулятор кислотности ацетат аммония (Е264)
  • Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480)
  • Краситель красный рисовый
  • Антислеживающий агент алюмосиликат калия (E555)
  • Антислеживающий агент алюмосиликат кальция (Е556)
  • Антислеживающий агент бентонит (Е558)
  • Антислеживающий агент алюмосиликат (каолин) (Е559)
  • Ароматизатор мальтол (Е636)
  • Ароматизатор этилмальтол (Е637)
  • Консервант сорбат натрия (Е201)
  • Консервант сорбат кальция (Е203)
  • Подсластитель Стевия

Стевия присутствовала в списке разрешенных пищевых добавок в виде популярного у спортсменов сахарозаменителя без номера и индекса и дублирующего его стевиолгликозида Е960 с более ясными характеристиками качества, который остался в перечне. Из-за того что для получения подсластителя могли использоваться различные части одноименного растения — листья, стебли или коренья — его безопасность всегда оставалась под вопросом, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Стевия часто обсуждалась в передаче Малышевой «Жить здорово», где телеведущая и ее гости отмечали среди плюсов растительного сахарозаменителя его сильную сладость даже в малых количествах при нулевой калорийности.

Ранее терапевт Ирина Никулина предупредила, что подсластители в газированных напитках с пометкой «ноль калорий», в том числе стевия, могут навредить здоровью больше, чем сам добавленный сахар. В пример она также привела аспартам, который является обязательным компонентом многих низкокалорийных газировок. При переработке в организме он превращается в аспартамовую кислоту, аминокислоту фенилаланин и метанол, в результате чего формируется база для хронических воспалительных заболеваний.

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      Константин ЛысяковВладислав Толстиков
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