В России запретили расхваленную Малышевой пищевую добавку
В России запретили подсластитель стевия, который расхваливала телеведущая Елена Малышева, и еще 18 пищевых добавок. Об этом свидетельствует решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о внесении изменений в техрегламент о пищевых добавках, которое вступило в силу во вторник, 27 февраля 2024 года.
Обновленный перечень сократился с 362 до 349 позиций. Под запрет также попала муравьиная кислота (Е236), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264), бентонит (Е558), консерванты сорбат натрия (Е201), сорбат кальция (Е203) и другие пищевые добавки.
- Многоцелевые пищевые танины (E181)
- Консервант дифенил (Е230)
- Консервант муравьиная кислота (Е236)
- Регулятор кислотности лактат аммония (Е328)
- Антиокислитель оксистеарин (Е387)
- Глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912)
- Краситель кантаксантин (E161g)
- Регулятор кислотности ацетат аммония (Е264)
- Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480)
- Краситель красный рисовый
- Антислеживающий агент алюмосиликат калия (E555)
- Антислеживающий агент алюмосиликат кальция (Е556)
- Антислеживающий агент бентонит (Е558)
- Антислеживающий агент алюмосиликат (каолин) (Е559)
- Ароматизатор мальтол (Е636)
- Ароматизатор этилмальтол (Е637)
- Консервант сорбат натрия (Е201)
- Консервант сорбат кальция (Е203)
- Подсластитель Стевия
Стевия присутствовала в списке разрешенных пищевых добавок в виде популярного у спортсменов сахарозаменителя без номера и индекса и дублирующего его стевиолгликозида Е960 с более ясными характеристиками качества, который остался в перечне. Из-за того что для получения подсластителя могли использоваться различные части одноименного растения — листья, стебли или коренья — его безопасность всегда оставалась под вопросом, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.
Стевия часто обсуждалась в передаче Малышевой «Жить здорово», где телеведущая и ее гости отмечали среди плюсов растительного сахарозаменителя его сильную сладость даже в малых количествах при нулевой калорийности.
Ранее терапевт Ирина Никулина предупредила, что подсластители в газированных напитках с пометкой «ноль калорий», в том числе стевия, могут навредить здоровью больше, чем сам добавленный сахар. В пример она также привела аспартам, который является обязательным компонентом многих низкокалорийных газировок. При переработке в организме он превращается в аспартамовую кислоту, аминокислоту фенилаланин и метанол, в результате чего формируется база для хронических воспалительных заболеваний.