В России запретили расхваленную Малышевой пищевую добавку

В России с 27 февраля 2024 года запретили подсластитель стевия

В России запретили подсластитель стевия, который расхваливала телеведущая Елена Малышева, и еще 18 пищевых добавок. Об этом свидетельствует решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о внесении изменений в техрегламент о пищевых добавках, которое вступило в силу во вторник, 27 февраля 2024 года.

Обновленный перечень сократился с 362 до 349 позиций. Под запрет также попала муравьиная кислота (Е236), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264), бентонит (Е558), консерванты сорбат натрия (Е201), сорбат кальция (Е203) и другие пищевые добавки.

Какие пищевые добавки исключат из перечня разрешенных? Многоцелевые пищевые танины (E181)

Консервант дифенил (Е230)

Консервант муравьиная кислота (Е236)

Регулятор кислотности лактат аммония (Е328)

Антиокислитель оксистеарин (Е387)

Глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912)

Краситель кантаксантин (E161g)

Регулятор кислотности ацетат аммония (Е264)

Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480)

Краситель красный рисовый

Антислеживающий агент алюмосиликат калия (E555)

Антислеживающий агент алюмосиликат кальция (Е556)

Антислеживающий агент бентонит (Е558)

Антислеживающий агент алюмосиликат (каолин) (Е559)

Ароматизатор мальтол (Е636)

Ароматизатор этилмальтол (Е637)

Консервант сорбат натрия (Е201)

Консервант сорбат кальция (Е203)

Подсластитель Стевия

Стевия присутствовала в списке разрешенных пищевых добавок в виде популярного у спортсменов сахарозаменителя без номера и индекса и дублирующего его стевиолгликозида Е960 с более ясными характеристиками качества, который остался в перечне. Из-за того что для получения подсластителя могли использоваться различные части одноименного растения — листья, стебли или коренья — его безопасность всегда оставалась под вопросом, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Стевия часто обсуждалась в передаче Малышевой «Жить здорово», где телеведущая и ее гости отмечали среди плюсов растительного сахарозаменителя его сильную сладость даже в малых количествах при нулевой калорийности.

Ранее терапевт Ирина Никулина предупредила, что подсластители в газированных напитках с пометкой «ноль калорий», в том числе стевия, могут навредить здоровью больше, чем сам добавленный сахар. В пример она также привела аспартам, который является обязательным компонентом многих низкокалорийных газировок. При переработке в организме он превращается в аспартамовую кислоту, аминокислоту фенилаланин и метанол, в результате чего формируется база для хронических воспалительных заболеваний.