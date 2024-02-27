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16:08, 27 февраля 2024Культура

Звезда «Универа» рассказала о проблемах со здоровьем

Звезда «Универа» Кожевникова рассказала, что ей диагностировали преддиабет

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова рассказала о проблемах со здоровьем. Об этом она сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка призналась, что решила сдать анализы из-за лишнего веса после четверых родов. В результате ей диагностировали преддиабет — промежуточное состояние между нормой и диабетом 2-го типа.

«Лишний вес вопрос не красоты, а здоровья! Наше тело лишними килограммами показывает, что внутри что-то не так, это сигнал: "Хозяин! Обратите внимание!". И именно поэтому ни в коем случае нельзя осуждать или нелестно говорить о полных людях! В общем, у меня преддиабет», — написала актриса.

Кожевникова подчеркнула, что существует мнение, что такое заболевание появляется при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни, однако ее пример говорит об обратном. Звезда «Универа» призвала поклонников поделиться своим опытом, а также пожелала читателям здоровья.

Ранее Кожевникова раскрыла свой вес после рождения четвертого ребенка.

В декабре прошлого года артистка выступила против суррогатного материнства.

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      Анастасия Астахова
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