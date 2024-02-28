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01:20, 28 февраля 2024Мир

В Евросоюзе назвали срок введения новых санкций против России

«Известия»: ЕС введет 14-й пакет санкций против РФ до выборов в Европарламент

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски рассказал, в какой срок Евросоюз намерен ввести новые санкции против России. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Здеховски назвал срок введения новых санкций против России и уточнил, что ЕС примет 14-й пакет ограничений до выборов в Европарламент.

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«Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — рассказал он.

В свою очередь член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек указал на другую трудность западных чиновников. По его мнению, «у них практически ничего не осталось, против чего они смогут ввести санкции».

Ранее послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 13-й пакет санкций против России. В ограничительный список вошли около 200 юридических и физических лиц.

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      Марина Совина
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