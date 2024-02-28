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12:53, 28 февраля 2024Культура

Актер Домогаров раскрыл размер своей пенсии

Актер Александр Домогаров рассказал, что получает 24 тысячи рублей пенсии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Актер Александр Домогаров раскрыл размер своей пенсии. Сумму он озвучил в интервью aif.ru.

60-летний актер сообщил, что ежемесячно получает 24 тысячи рублей от государства. В эту сумму входят доплаты за звание народного артиста России.

Домогаров отметил, что вышел на пенсию в 55 лет, но все равно продолжает работать. «Конечно, я продолжаю играть не из-за размера пенсии, а потому, что если я не буду работать, я, наверно, быстро закончусь», — пояснил он.

Актер добавил, что на данный момент старается трудиться в комфортном для себя режиме. Он тщательно подходит к выбору ролей, играет только в заинтересовавших его проектах и не преследует финансовые цели.

Ранее размер своей пенсии раскрыла певица Лолита Милявская.

До этого экс-солистка культовой в 1990-х группы «Мираж» Наталия Гулькина пожаловаласьна маленький размер выплаты от государства.

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      Мария Рюрикова
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